2017-12-26T08:08:08+03:00
В мире

В швейцарских Альпах из-за схода лавин погибли три альпиниста

Последний трагический инцидент произошел в понедельник в кантоне Вале
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Швейцарии довольно часто находят тела альпинистовВ Швейцарии довольно часто находят тела альпинистовФото: REUTERS
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За последние дни из-за схода лавин в швейцарских Альпах погибли три человека. Последний трагический инцидент произошел в понедельник, 25 декабря, в кантоне Вале на юге страны.

Тогда под лавиной оказался погребен 39-летний местный житель. Мужчину через некоторое время нашли его друзья, однако к тому времени он уже был мертв.

Несколькими днями ранее в этом же кантоне в районе Сен-Люк на высоте 2700 м. под лавину попала группа из трех альпинистов. Спасателям удалось оперативно обнаружить двух человек, которые получили легкие ранения, и доставить их на вертолете в больницу. Между тем, 29-летняя гражданка Швейцарии серьезно пострадала и скончалась на следующий день.

Третьей жертвой лавины стал 31-летний француз, который в одиночку отправился покорять гору Глатванг высотой 2,376 м, расположенную в кантоне Граубюнден. Его тело спустя несколько часов поиска обнаружили под тремя метрами снегами. Лавина отнесла мужчину на километр от того места, где он изначально находился, передает The Local.

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