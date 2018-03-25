Пол Маккартни в память о Джоне Ленноне вышел на марш против оружия

СЕГОДНЯ 11:26 2018-03-25T11:27:03+03:00

Бывший участник группы The Beatles присоединился к акции, проходящей недалеко от места, где почти 40 лет назад был застрелен его друг

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Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни присоединился в акции "Марш за наши жизни", участники которой выступают за ужесточение контроля оборота оружия. Музыкант решил выйти на митинг в Нью-Йорке в память о своем погибшем товарище Джоне Ленноне, который был застрелен фанатиком почти 40 лет назад.

"Один из моих лучших друзей был убит в результате вооружённого насилия тут неподалёку, поэтому это для меня важно", — цитирует телеканал CNN Маккартни, который пришел на митинг в футболке с надписью "Мы можем остановить вооружённое насилие".

Отмечается, что марш проходил недалеко от места, где солист ливерпульской четверки был застрелен в декабре 1980 года. Леннон вместе со своей женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи, когда убийца пять раз выстрелил ему в спину. Лишь одна пуля не достигла цели.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 24 марта во многих крупных городах США прошли многотысячные акции. Поводом для их проведения стала трагедия в одной из школ флоридского Паркленда, где 14 февраля 19-летний подросток устроил массовый расстрел, в результате которого погибли 14 человек.