Пол Маккартни в память о Джоне Ленноне вышел на марш против оружия
Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни присоединился в акции "Марш за наши жизни", участники которой выступают за ужесточение контроля оборота оружия. Музыкант решил выйти на митинг в Нью-Йорке в память о своем погибшем товарище Джоне Ленноне, который был застрелен фанатиком почти 40 лет назад.
"Один из моих лучших друзей был убит в результате вооружённого насилия тут неподалёку, поэтому это для меня важно", — цитирует телеканал CNN Маккартни, который пришел на митинг в футболке с надписью "Мы можем остановить вооружённое насилие".
Отмечается, что марш проходил недалеко от места, где солист ливерпульской четверки был застрелен в декабре 1980 года. Леннон вместе со своей женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи, когда убийца пять раз выстрелил ему в спину. Лишь одна пуля не достигла цели.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 24 марта во многих крупных городах США прошли многотысячные акции. Поводом для их проведения стала трагедия в одной из школ флоридского Паркленда, где 14 февраля 19-летний подросток устроил массовый расстрел, в результате которого погибли 14 человек.