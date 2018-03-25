Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово увеличилось до семи

СЕГОДНЯ 22:04 2018-03-25T22:50:51+03:00

Спасателям удалось справиться с огнем только около полуночи по местному времени. Фото: Данил Айкин/ТАСС

Спасатели нашли в здании торгового центра тела еще двух человек

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По последним данным, в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли семь человек. Отметим, ранее сообщалось о пяти жертвах, однако, как стало известно, спасатели нашли в здании ТЦ тела еще двух погибших. Об обнаружении тел рассказали в оперативном штабе пожаротушения.

«Обнаружены тела двух погибших. Количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" возросло до семи человек», - сказал собеседник ТАСС.

Что касается пострадавших, то за медицинской помощью обратились в общей сложности 32 человека, причем 30 из них пришлось госпитализировать. Кроме того, еще более 30 посетителей торгового центра считаются пропавшими без вести.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 марта, пожар вспыхнул в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Возгорание возникло приблизительно в 16:00 по местному времени на четвертом, последнем, этаже. Спасателям удалось справиться с огнем только около полуночи по местному времени (20:00 мск). По информации МЧС, выгорело более 1500 квадратных метров площади.