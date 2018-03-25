2018-03-25T22:50:51+03:00
Происшествия

Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово увеличилось до семи

Спасатели нашли в здании торгового центра тела еще двух человек
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Спасателям удалось справиться с огнем только около полуночи по местному времени. Фото: Данил Айкин/ТАСССпасателям удалось справиться с огнем только около полуночи по местному времени. Фото: Данил Айкин/ТАСС
Изменить размер текста:

По последним данным, в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли семь человек. Отметим, ранее сообщалось о пяти жертвах, однако, как стало известно, спасатели нашли в здании ТЦ тела еще двух погибших. Об обнаружении тел рассказали в оперативном штабе пожаротушения.

«Обнаружены тела двух погибших. Количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" возросло до семи человек», - сказал собеседник ТАСС.

Что касается пострадавших, то за медицинской помощью обратились в общей сложности 32 человека, причем 30 из них пришлось госпитализировать. Кроме того, еще более 30 посетителей торгового центра считаются пропавшими без вести.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 марта, пожар вспыхнул в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Возгорание возникло приблизительно в 16:00 по местному времени на четвертом, последнем, этаже. Спасателям удалось справиться с огнем только около полуночи по местному времени (20:00 мск). По информации МЧС, выгорело более 1500 квадратных метров площади.

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово увеличилось до 14
В Барселоне произошли столкновения после ареста Пучдемона в Германии
СМИ: Пучдемон попросит политическое убежище в Германии
Россия представила фотовыставку в штаб-квартире ООН
Криминалисты опровергли версию взрыва в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
В Совфеде рассказали о попытках вмешательства извне в российские выборы
Следователи проверяют информацию о 35 пропавших при пожаре в Кемерово
В Кемерове потушен пожар в торговом центре "Зимняя вишня"
Путин дал ряд поручений в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово
Захарова: посол РФ получает «неграмотные отписки» от МИД Великобритании по делу Скрипаля
Женщина погибла в Подольске от упавшей с крыши глыбы льда
Троих пропавших при пожаре в кемеровском ТЦ детей нашли живыми
Вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП в Новой Москве ребенка