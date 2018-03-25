«Передайте маме, что я ее любила»! Дети звонили близким из охваченного пламенем кемеровского ТЦ

СЕГОДНЯ 15:40 2018-03-25T16:01:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пожар. И там заперта группа школьников в кинотеатре. Сразу после начала пожара они стали звонить своим близким и прощаться с ними.

12-летняя ВикаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В 16:11, сразу после начала пожара, из кинотеатры звонила моя племянница Вика. Она говорила, что горит все, двери заблокированы в кинотеатре. Я не могу выйти, дышать не могу. Я ей говорю: «Вика, снимай все, нос закладывай через одежду». Она говорит: «Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила» и после этого отключилась. Сейчас я ей звоню идут гудки и никто не отвечает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644442" frameborder="0"></iframe> Телефонный разговор с сестрой девочки, звонившей из горящего кинотеатра.Школьница, находясь в горящем кинотеатре, позвонила своей сестре

На утреннем сеансе в кемеровском кинотеатре находилась группа 12-летних школьников из поселка Трещевский Кемеровской области. В честь начала школьных каникул их повезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр в торговом центре «Зимняя вишня». Детей сопровождали классный руководитель и двое родителей. Им удалось выбраться из горящего здания, потому что они не стали смотреть детский фильм и, оставив детей, пошли гулять по торговому центру.

Тетя ВикиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался сегодня около 16:05 по местному времени. По сообщению очевидцев, загорелась проводка в активити-центре «Круча» на четвертом этаже. Первым вспыхнули поролоновые кубики из «мягкого бассейна» и пластик. Сразу же повалил густой дым, который заблокировал посетителей на четвертом этаже. Здесь же, рядом с очагом возгорания, находился и кинотеатр, где оказалась заперта группа школьников из поселка Трещевский. Их судьба пока неизвестна.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Появилось видео, как люди прыгают из окна горящего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове

Несколько человек оказались заблокированы на четвертом этаже и не могли спуститься по лестнице. Известно, как минимум, о двух прыгнувших — парень лет 30, он потом лежал окровавленный на земле, ему прохожие оказывали помощь с автоаптечкой, травмы вероятно получил при падении. Второй — мальчишка лет 11-14, при прыжке не смог допрыгнуть до ковра, который растянули внизу прохожий и разбился об козырек прямо под окном (подробности)