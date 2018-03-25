2018-03-25T20:34:55+03:00
Происшествия

В Кемерове потушен пожар в торговом центре "Зимняя вишня"

Ликвидация последствий ЧП заняла более восьми часов [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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По последним данным, в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли пять человекПо последним данным, в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли пять человекФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Около полуночи по местному времени (20:00 мск) спасателям удалось наконец потушить возгорание в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". По информации МЧС, выгорело более 1500 кв. м. площади. По последним данным, пятеро посетителей, в том числе трое детей, погибли, 32 обратились за медицинской помощью. Судьба 13 человек остается неизвестной.

- Очень сложный пожар, большая площадь и, конечно, много вопросов к организации безопасной работы торгового центра, - сообщил замначальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-майор Александр Еремеев. - Многоэтажный торгово-развлекательный центр в разгар выходного был полон народу. Никто на самом деле точно не знает, сколько человек там находилось в момент возгорания. Это существенно осложнило работу пожарных – где искать людей, сколько их? Ситуацию усугубляет сильная задымленность.

В тушении участвовали более 280 человек и 62 единицы техники. В том числе была задействована аэромобильная группировка. В местном министерстве продолжает работать "горячая линия" для родственников пострадавших. Дежурные психологи принимают звонки по номеру 8 (3842) 58-23-33.

Среди пропавших без вести в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово - почти весь 5 «А» класс школы №1 небольшого поселка Трещевский Кемеровской области, с населением менее тысячи человек. До сих пор разыскиваются ученики: Виктория Почанкина, Вероника Понушкова, Елена Черникова, Татьяна Курчевская, Сергей Манешкин, Виктория Зипунова, Анастасия Смирнова и Диана Низовская.

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