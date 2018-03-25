В Барселоне произошли столкновения после ареста Пучдемона в Германии
Задержание в Германии экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона спровоцировало массовые акции протеста в Барселоне.
В частности, неподалеку от представительства правительства Испании произошли столкновения митингующих с каталонской полицией. Активисты бросали в стражей порядка бутылки, банки и зажигалки, называя их «предателями». При этом участники акции призывали правоохранителей не подчиняться Мадриду. Однако попытка прорвать полицейский кордон не удалась: сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих резиновые дубинки.
А чуть позднее стало известно о другой акции протеста. Так, сторонники Пучдемона собрались перед консульством Германии в Барселоне, передает телеканал 24 Horas.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье экс-глава Каталонии был задержан в Германии на основании европейского ордера на арест. Как ожидается, в понедельник, 26 марта, Пучдемон, который в настоящее время находится в тюрьме города Ноймюнстер, даст показания в суде.
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