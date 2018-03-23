СМИ: Верховный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона

СЕГОДНЯ 23:01 2018-03-23T23:04:48+03:00

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Верховный суд Испании выдал ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который в настоящее время находится в Бельгии.

По данным газеты El Pais, судья также потребовал объявить в европейский розыск бывших советников каталонского правительства Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, пребывающих в Бельгии, и Клару Понсати, которая находится в Великобритании.

Также выдан ордер на арест генерального секретаря «Левых республиканцев Каталонии» Марты Ровиры, которая не явилась на судебное заседание в пятницу и по данным испанских СМИ отправилась в Швейцарию.

После публикации решений суда в Каталонии вновь вспыхнули массовые акции протеста под лозунгом «Свободу политическим заключенным». Активисты перекрыли важнейшие дороги Барселоны, произошли столкновения с полицией.

В настоящее время испанский суд рассматривает около 30 дел, связанных с осенним референдумом о независимости Каталонии. Обвинения выдвинуты против 25 политиков из руководства региона, 13 из них обвиняются в организации восстания — им грозит до 30 лет тюремного заключения.

На данный момент под стражей находятся четыре каталонских политика.

Как сообщал сайт «КП», 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, впоследствии признанный Конституционным судом Испании незаконным. По итогам голосования более 90% поддержали независимость при явке 43%. В результате 27 октября каталонский парламент провозгласил независимость региона.

Испанские власти ответили роспуском парламента и правительства Каталонии и введением прямого управления автономным сообществом. В регионе были назначены досрочные выборы, по итогам которых большинство мест в каталонском парламенте получили сторонники независимости.