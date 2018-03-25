Полиция Германии задержала экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона

СЕГОДНЯ 14:10 2018-03-25T14:10:19+03:00

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Правоохранительные органы Германии задержали бывшего главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Об этом сообщил адвокат политика Жауме Алонсо Куэвильяс.

В своем Twitter юрист написал, что его подзащитного арестовали при пересечении границы с Данией, когда тот направлялся из Финляндии в Бельгию.

Напомним, что каталонский политик бежал в королевство в октябре 2017 года. Тогда парламент автономии принял резолюцию о независимости региона, а премьер-министр Испании Мариано Рахой в ответ на это уволил Пучдемона с поста главы правительства.

Более того, политика обвинили в подстрекательстве к бунту, растрате госсредств и организации мятежа. В Каталонии были назначены досрочные выборы, по итогам которых большинство мест в каталонском парламенте все равно получили сторонники независимости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Верховный суд Испании выдал новый ордер на арест Пучдемона.