2018-03-26T15:20:20+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Путин перенес церемонию награждения деятелей культуры из-за трагедии в Кемерово

Президент поручил провести мероприятие позже и принес соболезнования родным и близким погибших в ТЦ «Зимняя вишня»
Алексей КАРЕЛИН
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Владимир Путин принес соболезнования родным и близким погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».Владимир Путин принес соболезнования родным и близким погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».Фото: REUTERS
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Награждение лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры перенесено из-за трагедии в Кемерово. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, о чем рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент принял решение перенести на более поздние сроки – предположительно, это будет конец следующей недели – церемонию вручения премий молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества», – сказал Песков «Известиям».

Путин принес соболезнования родным и близким погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Трагедия признана крупнейшим по числу жертв пожаром за последние сто лет России. В ней погибло 64 человека, многие из них – дети. Как выяснил СКР, во время ЧП пожарные выходы в торговом центре были заблокированы.

Премия президента в области культуры и искусства должна была вручаться 26 марта. Победители получат по 2,5 млн рублей, передает сайт kp.ru.

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