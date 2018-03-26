СКР допросил больше 70 свидетелей пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

СЕГОДНЯ 15:38 2018-03-26T15:39:52+03:00

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Больше 70 человек допросил Следственный комитет в связи с трагедией в Кемерове. Личности 15 погибших опознаны родственниками.

«На данный момент допрошено более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе арендаторы и собственники торговых точек, признано потерпевшими более 30 человек, 15 погибших опознано родственниками», - сообщает пресс-служба СКР.

Специалисты организовали работу по получению образцов для проведения ДНК-экспертиз.

Ранее сайт kp.ru передавал, что СКР задержал и допросил четырех подозреваемых: технического директора компании-собственника здания, арендатора помещения, в котором предположительно вспыхнул огонь, сотрудника и руководителя организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию. Решается вопрос о задержании пятого подозреваемого – сотрудника ЧОП, который после сигнала о пожаре отключил сигнализацию.

По данным СКР, ТЦ «Зимняя вишня» введен в эксплуатацию с нарушениями, а пожарные выходы во время происшествия были заблокированы.