​​Трагедия в Кемерово: 64 погибших, 5 найдены живыми

СЕГОДНЯ 10:15 2018-03-26T11:41:46+03:00

Что известно о возгорании в ТРЦ "Зимняя вишня" на данную минуту

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В Кемерово продолжается поисково-спасательная операция на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Счет пострадавших, пропавших без вести и погибших исчисляется десятками человек. Многие из них дети. «Комсомольская правда» собрала всю информацию, которая известна на эту минуту об одном из самых страшных ЧП в российской истории.

Следственный комитет подтвердил гибель, по меньшей мере, 64 человека. Их тела найдены на четвертом этаже «Зимней вишни».

Огонь над торговым центром полыхал порядка восьми часов. ФОТО Данил Айкин/ТАСС

Родственники 69 человек заявили о пропаже своих близких во время пожара в здании. Таким образом, предположительно ведется поиск еще 6 погибших или спасшихся людей.

Вечер воскресенья, 25 марта, Кемерово. Горожане ждут новостей о судьбах пропавших без вести. ФОТО Данил Айкин/ТАСС

Полиция нашла пять человек, которые считались пропавшими без вести при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Оказалось, что трое детей, девушка и молодой человек не находились на месте ЧП.

Тем временем, МЧС сообщает, что крыша торгового центра в Кемерове рухнула. Почти по всей площади пожара в 1,5 тысячи квадратных метров.

Глава МЧС Владимир Пучков на месте трагедии. ФОТО Максим Григорьев/ТАСС

Пока опознаны тела только пяти человек. Погибшие, которые находились в эпицентре горения, оказались очень сильно обожжены.

В качестве главных версий причин возгорания называются детская шалость с огнем и неиправная электропроводка. Пожар начался в детской игровой комнате, где вспыхнули поролоновые кубики, и начал быстро распространяться по зданию.

Самое большое число погибших находилось в залах кинотеатра на четвертом этаже. Как минимум, в одном из залов во время сеанса оказались заперты двери. По трагическому стечению обстоятельств, именно здесь в момент ЧП дети смотрели мультфильм.

Среди пропавших без вести — восемь учеников 5 «А» класса школы №1 поселка Трещевский Кемеровской области. В честь начала весенних каникул учителя организовали 12-летним ребятам экскурсию в областной центр. Дети оказались в горящем кинотеатре и оттуда звонили своим близким.

Два из трех кинозалов во время пожара обрушились с четвертого этажа на третий. Сообщается также об обрушении лестничных пролетов в здании. Информация о гибели двух пожарных была опровергнута.

По делу о пожаре в Кемерове задержаны четыре человека. В числе задержанных - арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания.

Власти Кемеровской области сообщили о том, что жертвой пожара в «Зимней вишне» стала 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева.

Стала известна сумма выплат, которые получат семьи погибших при пожаре. Родственникам жертв трагедии в Кемерово выделят по миллиону рублей.

Огненная ловушка: двери кинозала, где дети смотрели мультфильм, оказались заблокированы

В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся 54 человека. Среди них - больше 30 детей. По словам замглавы управления МЧС по региону Евгения Дедюхина, это те люди, о которых родственникам ничего не известно. (подробности)

«Передайте маме, что я ее любила»! Дети звонили близким из охваченного пламенем кемеровского ТЦ

В кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пожар. И там заперта группа школьников в кинотеатре. Сразу после начала пожара они стали звонить своим близким и прощаться с ними. (подробности)

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"Если какое ЧП - никто ж не выйдет..." Почему все ходы и выходы в ТЦ перегорожены?

Наталья БАРАБАШ

Пожар в ТЦ Кемерово - ужас и кошмар. Страшное горе, о котором даже не могу говорить.

Могу о другом. Уже много раз, гуляя по огромным Московским торговым центрам, я изумляюсь про себя: а как им разрешают так работать? Ведь если какое ЧП - никто же не выйдет? (подробности)