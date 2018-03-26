2018-03-26T16:23:34+03:00
Общество

Госдуме предложили пускать на фильмы «18+» по паспорту

Также могут сократить минимально допустимое расстояние между детскими учреждениями и точками распространения запрещенной для детей информации
Алексей КАРЕЛИН
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Кассиров кинотеатров могут обязать проверять паспорта у зрителей фильмов "18+"Кассиров кинотеатров могут обязать проверять паспорта у зрителей фильмов "18+"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект Минкульта, в котором предлагается пропускать на показы фильмов категории «18+» по паспорту. Министерство также хочет запретить показ трейлеров фильмов указанной категории перед детским кино.

«Организатор зрелищного мероприятия (включая демонстрацию фильмов при кино и видеообслуживании), на котором демонстрируется информационная продукция, запрещенная для распространения среди детей, обязан не допускать на такое мероприятие лиц младше 18 лет», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в отдельных случаях минимальное расстояние между детскими учреждениями и точками распространения запрещенной для детей информации Минкульт предлагает сократить со 100 до 50 метров. Это связано с тем, что рядом со школами, детсадами часто находятся театры, библиотеки, книжные магазины, передает сайт kp.ru. Приходится снимать спектакли, отказываться от ряда книг.

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