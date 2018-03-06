2018-03-06T12:09:42+03:00
Общество

На фильмы «18+» кассиры начнут требовать паспорт

По возрастной маркировке будут фильтровать и трейлеры перед кинопоказом
Алексей КАРЕЛИН
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Сейчас действует запрет на показ ребенку фильма «16+» и «18+» без сопровождения взрослого, который зачастую кассиры игнорируют.Сейчас действует запрет на показ ребенку фильма «16+» и «18+» без сопровождения взрослого, который зачастую кассиры игнорируют.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Минкульт разработал поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые предлагают обязать зрителей предъявлять паспорта перед покупкой билетов на фильмы с маркировкой «18+». Министерство хочет запретить и показ трейлеров со сценами насилия, курения, брани и употребления наркотиков перед детскими сеансами.

В правительстве также предложили сократить разрешенную дистанцию между детскими учреждениями и точками распространения запрещенной для детей информации. Минкульт предложил уменьшить расстояние между объектами со 100 до 50 метров «с учетом особенностей и плотности застройки». Многие театры, кинотеатры, книжные магазины находятся вблизи детских библиотек, школ и гимназий, отмечает министерство. Приходится снимать постановки и фильмы категории «18+», рассказали «Известиям».

По действующему законодательству, возрастной ценз носит рекомендательный характер, и родители вправе сами решать, вести или нет ребенка на то или иное кино. Однако уже сейчас действует запрет на показ ребенку фильма «18+» без сопровождения взрослого, который зачастую кассиры игнорируют.

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