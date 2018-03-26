Глава КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

СЕГОДНЯ 16:40 2018-03-26T16:40:47+03:00

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В понедельник, 26 марта, председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

«От имени правительства Китая, всего китайского народа и от себя лично хотел бы выразить глубокую скорбь по погибшим, а также искренние соболезнования семьям жертв и пострадавшим», - говорится в послании. При этом китайский лидер отметил, что был шокирован известием о ЧП в кемеровском ТЦ, жертвами которого стали более 60 человек.

Кроме того, телеграммы с соболезнованиями своим российским коллегам направили премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и глава МИД Китая Ван И. В своих посланиях они выразили глубокие и искренние соболезнования семьям погибших и всему российскому народу, сообщает сайт министерства иностранных дел Поднебесной.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Площадь пожара составила в общей сложности 1500 квадратных метров. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, и еще 44 пострадали.