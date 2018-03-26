МИД Сербии констатировал начало "ледяной войны" в мире

СЕГОДНЯ 18:55 2018-03-26T18:55:11+03:00

Белград в очередной раз признался в безграничной дружбе и уважении к россиянам

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То, что происходит в современном мире, уже вряд ли можно назвать холодной войной. Страны Запада настолько выводит из себя растущая мощь России, что они готовы давить даже на ее верных союзников, только чтобы доставить хоть какие-то проблемы Москве. С таким заявлением выступил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"В мире идет уже не холодная война, а ледяная. Если уже даже объявляют бойкот чемпионату мира по футболу. От Сербии требуют высказаться по разным вопросам - от инцидентов в Великобритании до торговой войны с Китаем. Очевидно, что ожидается дальнейшее обострении отношений мировых сил и отзывы дипломатов", - уверен Дачич.

Однако министр иностранных дел Сербии уверен, позиция его государства всегда будет незыблема — Россия самый верный партнер и друг. "Белград никогда не позволит себе подвести Москву", - подчеркнул сербский министр эфире местного телеканала TV Prva.

25 марта 19 стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, все прибалтийские государства, Украина, а также США с Канадой в совокупности объявили персонами нон-грата порядка ста российских дипломатов. Формальным поводом стал недавний дипломатический скандал между Москвой и Лондоном из-за событий в британском местечке Солсбери.