Нарышкин назвал высылку российских дипломатов странами Запада "наглой и циничной провокацией"

СЕГОДНЯ 11:28 2018-03-28T11:28:10+03:00

Глава СВР Сергшей Нарышкин пригрозил Западу адекватными и жесткими мерами в ответ на высылку российских дипработников Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Службе внешней разведки России отреагировали на массовую высылку российских дипломатических работников странами Запада. По словам руководителя ведомства Сергея Нарышкина, подобный демарш просто недопустим.

«Считаю, что высылка более сотни наших дипломатов странами Европы, США, Канады и Австралии, есть ни что иное, как наглая и циничная провокация», - подчеркнул Нарышкин.

Глава СВР отметил, что со стороны российского государства последуют неминуемые «адекватные и жесткие меры» в отношении каждой из стран, объявивших российских дипработников персонами нон-грата.

26 марта США, Канада, а также порядка двух десятков европейских государств объявили о высылке части российского дипкорпуса. Все это сделано было ими, чтобы якобы поддержать Великобританию в ее недавнем дипломатическом споре. В общей сложности в Россию вернуться около ста российских дипломатов.

В российском МИД уже назвали произошедшее дешевым «дипломатическим демаршем» и заявили, что готовят ряд ответных мер, которые будут зеркальны, основываясь на принципе взаимности.