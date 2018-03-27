2018-03-27T03:52:30+03:00
Политика

Захарова: После трагедии в Кемерово «мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки»

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что США и ЕС проявили «ничем не обоснованную агрессию» в день, когда Россия скорбит
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жертвами пожара в Кемерово стали 64 человекаЖертвами пожара в Кемерово стали 64 человекаФото: Виктория МИНАЕВА
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Выслав десятки российских дипломатов в понедельник, 26 марта, – в день, когда вся наша страна скорбит в связи со страшной трагедией в Кемерово, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, США и Европа проявили не только «ничем не обоснованную агрессию», но и неспособность к сопереживанию, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерово, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях», - написала она на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД России прокомментировала высылку российских дипломатов Фото: Facebook

Официальный представитель МИД России прокомментировала высылку российских дипломатовФото: Facebook

«Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом. Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ни чем не обоснованную агрессию», - продолжила Мария Захарова.

И подытожила: «В это трудно поверить и это будет трудно забыть».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после гибели людей при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре в Кузбассе и многих других регионах России объявлен трехдневный траур: 27, 28 и 29 марта.

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Напрасно посольство России в США призывало Дональда Трампа успокоить Британию и не идти у нее на поводу. В понедельник Вашингтон объявил о массовой высылке из страны российских дипломатов, переплюнув по количеству даже Лондон, - целых 60 человек (подробности).

Москвичи несут цветы и игрушки к представительству Кемеровской области в Москве.Десятки необратимых человеческих трагедий на счету кемеровского пожара в "Зимней вишне". В основном - это дети. Разбираемся, кому принадлежало здание и кто отвечал за безопасность людей

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