Захарова: После трагедии в Кемерово «мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки»
Выслав десятки российских дипломатов в понедельник, 26 марта, – в день, когда вся наша страна скорбит в связи со страшной трагедией в Кемерово, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, США и Европа проявили не только «ничем не обоснованную агрессию», но и неспособность к сопереживанию, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерово, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях», - написала она на своей странице в Facebook.
Официальный представитель МИД России прокомментировала высылку российских дипломатовФото: Facebook
«Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом. Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ни чем не обоснованную агрессию», - продолжила Мария Захарова.
И подытожила: «В это трудно поверить и это будет трудно забыть».
Как ранее сообщал сайт kp.ru, после гибели людей при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре в Кузбассе и многих других регионах России объявлен трехдневный траур: 27, 28 и 29 марта.
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