Закрытие российского генконсульства в Сиэтле: США высылают «десятки» наших дипломатов
В понедельник, 26 марта, стало известно, что США приняли решение о высылке десятков «российских разведчиков». Кроме того, как рассказал журналистам чиновник из американской администрации, Вашингтон также принято решение о закрытие российского генконсульства в Сиэтле.
«Сегодня президент (США) Дональд Трамп распорядился выслать десятки российских офицеров разведки из США и закрыть российское консульство в Сиэтле ввиду его близости к одной из наших баз подводных лодок», - цитирует американского чиновника РИА Новости.
Как выяснилось, Соединенные Штаты пошли на такие меры в связи с делом бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
В то же время Германия подтвердила высылку четырех российских дипломатов. Берлин решил выдворить представителей нашей страны по той же причине - в знак солидарности с Великобританией.
Кроме того, министерство иностранных дел Польши проинформировало российского посла в Варшаве Сергея Андреева о своем решении по вопросу высылки российских дипломатов. «Решение принято. Об этом проинформирует польская сторона», - цитирует телеканал TVP Info Андреева.
А чуть позднее появилась информация о том, что Украина высылает 13 российских дипломатов из страны в качестве реакции на инцидент в Солсбери.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен неизвестным нервно-паралитическим веществом. Причем Лондон бездоказательно обвиняет в случившемся Москву. Российская же сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.
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