Грузия сообщила о высылке одного российского дипломата
Грузия решила выдворить из страны одного российского дипломата. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел государства.
Уточняется, что речь идет о сотруднике секции интересов России, действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси, передает ТАСС.
Напомним, что многие европейские страны в рамках солидарности с Великобританией начали массово высылать наших дипломатов с территории своих стран. Так, на недавний момент было известно о 147 российских гражданах, которым придется покинуть нынешние места работы.
Высылать сотрудников дипмиссий РФ отказались лишь десять стран-членов Европейского союза, среди которых Греция, Австрия, Болгария, Словения и другие.
К настоящему моменту Москва приняла ответные меры в отношении лишь Великобритании. Так, России пришлось покинуть 23 британским дипломатам (именно столько человек само королевство выслало со своей территории), передает сайт kp.ru