2018-03-29T14:15:54+03:00
Политика

Грузия сообщила о высылке одного российского дипломата

Речь идет о сотруднике действующей при посольстве Швейцарии секции интересов РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments24
Грузия вслед за другими европейскими странами заявила о высылке российского дипломатаГрузия вслед за другими европейскими странами заявила о высылке российского дипломатаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Грузия решила выдворить из страны одного российского дипломата. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел государства.

Уточняется, что речь идет о сотруднике секции интересов России, действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси, передает ТАСС.

Напомним, что многие европейские страны в рамках солидарности с Великобританией начали массово высылать наших дипломатов с территории своих стран. Так, на недавний момент было известно о 147 российских гражданах, которым придется покинуть нынешние места работы.

Высылать сотрудников дипмиссий РФ отказались лишь десять стран-членов Европейского союза, среди которых Греция, Австрия, Болгария, Словения и другие.

К настоящему моменту Москва приняла ответные меры в отношении лишь Великобритании. Так, России пришлось покинуть 23 британским дипломатам (именно столько человек само королевство выслало со своей территории), передает сайт kp.ru

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков: подготовка визита президента Франции продолжается
Захарова: Борис Джонсон, расскажите, что делали британские функционеры на олимпиаде у Гитлера?
Торговый центр на востоке Москвы закрыт из-за нарушений пожарной безопасности
Минобороны внедрит награды для продовольственной службы
«Вор в законе» Шакро Молодой получил девять лет и десять месяцев колонии строгого режима
Пожарные части закупят 600 беспилотников
Telegram восстановил работу
Троих пропавших без вести при пожаре в Кемерово нашли живыми
Россия надеется до конца года подписать контракт на поставку С-400 с Индией
Похороны Олега Анофриева пройдут в Московской области
В России разработают ГОСТ на бренди
Песков назвал непредсказуемым характер действий Лондона в отношении Москвы
В Сирии больше 5 тысяч боевиков покинули Арбил
В США психолог влюбилась в преступника-психопата и сбежала с ним из больницы
Большинство россиян довольны политической и экономической ситуациями в стране
В Москве неизвестные отобрали у мужчины почти 60 млн рублей
Выпуск инновациионных товаров в России вырос вдвое