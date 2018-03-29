Грузия сообщила о высылке одного российского дипломата

СЕГОДНЯ 14:15 2018-03-29T14:15:54+03:00

Грузия вслед за другими европейскими странами заявила о высылке российского дипломата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Речь идет о сотруднике действующей при посольстве Швейцарии секции интересов РФ

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Грузия решила выдворить из страны одного российского дипломата. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел государства.

Уточняется, что речь идет о сотруднике секции интересов России, действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси, передает ТАСС.

Напомним, что многие европейские страны в рамках солидарности с Великобританией начали массово высылать наших дипломатов с территории своих стран. Так, на недавний момент было известно о 147 российских гражданах, которым придется покинуть нынешние места работы.

Высылать сотрудников дипмиссий РФ отказались лишь десять стран-членов Европейского союза, среди которых Греция, Австрия, Болгария, Словения и другие.

К настоящему моменту Москва приняла ответные меры в отношении лишь Великобритании. Так, России пришлось покинуть 23 британским дипломатам (именно столько человек само королевство выслало со своей территории), передает сайт kp.ru