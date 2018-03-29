Telegram восстановил работу

СЕГОДНЯ 14:49 2018-03-29T14:49:35+03:00

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Большинство пользователей в Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке смогли подключиться к Telegram. Об этом сообщил представитель компании в официальном микроблоге Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал, что во всей России перестал работать мессенджер. Не работала ни веб-версия, ни мобильная, ни для десктопов. Также сообщения о сбое поступали из Украины, Испании, Германии и других стран Европы и СНГ. Пик сообщений пришелся на полдень 28 марта.

Основатель Telegram Павел Дуров вскоре пояснил, в чем проблема.

«Проблемы в Европе вызвало отключение питания в кластере серверов. Со своей стороны, мы работаем над устранением этой проблемы, однако много зависит от того, когда провайдер центра обработки данных починит оборудование», - написал Дуров.

Согласно показаниям интернет-ресурса downdetector, последние крупные сбои Telegram были 5 и 6 марта.