Дуров сообщил причину массового сбоя в работе Telegram

СЕГОДНЯ 12:31 2018-03-29T12:31:46+03:00

Мессенджер не работает на территории РФ, СНГ, Европе и на Ближнем Востоке

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Основатель Telegram назвал причину сбоя мессенджера. Приложение перестало работать из-за отключения питания в серверной компании в Европе. Скорость восстановления работы мессенджера зависит от поставщика электричества.

Как сообщал сайт kp.ru, Telegram перестал работать во всех версиях: мобильной, веб и десктоп. Пик сообщений пришелся на полдень. Согласно интернет-ресурсу Downdetector, о сбое написали 1405 пользователей. Представитель Telegram написал в микроблоге Twitter, что проблему уже изучают.

«На данный момент наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением. Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре вернуть вас в интернет», - говорится в сообщении Телеграм.

Примерно через полчаса появилось пояснение от Дурова.

Сообщения о сбое поступали из России, Италии, Украины, Германии, Польши, Испании, Ираке и других странах. 46% пользователей испытывают проблемы с подключением к мессенджеру, 36% с отправкой и принятием сообщений, 17% не могут войти в свой аккаунт.