Сбой Телеграм: почему не работают мобильная и веб-версии мессенджера

СЕГОДНЯ 11:39 2018-03-29T11:45:27+03:00

Сбой Телеграм наблюдается в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ

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По всей России перестал работать мессенджер Телеграм. Не работает ни веб-версия, ни мобильная, ни для десктопов. Некоторые пользователи пишут, что у них приложение работает. В официальном микроблоге Twitter представитель компании сообщил, что проблемой уже занялись. Сбой Телеграм наблюдается в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ.

«На данный момент наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением. Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре вернуть вас в интернет», - говорится в сообщении Телеграм.

В последний раз сбой мессенджера был 18 декабря. Тогда проблемы с приложением были в Швеции, Дании, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Турции и США.

Как сообщает Павел Дуров, в Telegram на последней неделе каждый день появлялось 700 тысяч новых пользователей. Ежегодный рост пользователей Telegram превысил 70% за год.