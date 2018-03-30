2018-03-30T11:13:28+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

МЧС назвало причины быстрого распространения огня в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Когда пожарные прибыли на место происшествия, их никто не встретился
Алексей КАРЕЛИН
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ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове после пожараТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове после пожараФото: Кирилл ЧАЩИН
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Быстрому распространению огня в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция. Кроме того, работу спасателей осложнили огромные размеры ТЦ и отсутствие какой-либо информации об объекте и количестве людей в здании. Об этом рассказали в МЧС по Кемеровской области.

Как утверждает начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, когда пожарные прибыли на место происшествия, их никто не встретил: ни охрана торгового центра, ни администрация. Спасатели сразу поднялись на четвертый этаж, там из-за дыма ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки, огонь распространялся стремительно. «Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция», - говорит Бурсин.

По словам Бурсина, в здании действительно не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было. «Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного», - утверждает Бурсин.

Напомним, по количеству жертв пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове признан крупнейшим в России за последние сто лет, погибло больше 60 человек.

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