«Зимняя вишня» повторила судьбу «Хромой лошади»

СЕГОДНЯ 01:10 2018-03-27T01:28:50+03:00

Страшный пожар, вспыхнувший в воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня», унес жизни, как минимум 64 человек Фото: REUTERS

Пожарная автоматика готова была распахнуть двери и выпустить людей, но ее специально отключили [видео]

Изменить размер текста: A A

Эту трагедию уже назвали повторением «Хромой лошади». Как и тогда, в Перми, тотальная халатность обернулась гибелью людей. Ребятишки, которые приехали отдыхать в ТРЦ «Зимняя вишня», пошли на новый мультфильм в кинозал и оказались запертыми в огненной ловушке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644622" frameborder="0"></iframe> Видео последствий пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» снятое с беспилотника.Уже минули сутки с момента начала смертоносного пожара. Все Кемерово скорбит. Люди обрывают горячие линии и телефоны спасателей.

КОМПЛЕКС БУДЕТ СНЕСЕН

Одна из новостей следующего дня после трагедии - торговый центр снесут. Об этом заявил и глава Кузбасса - Аман Тулеев, и министр ЧС Владимир Пучков. Говорят, здание настолько опасное, что даже пожарные рискуют, работая на завалах. Часть четвертого этажа просела на третий, балки вот-вот не выдержат. Впрочем, если смотреть на фасад «Вишни» с центральной стороны города, то не сразу и догадаешься, что здесь произошла трагедия. С лицевой стороны все выглядит, как глянец: те же цветные вывески, даже окна не разбиты. Рядом - на маленьком пяточке - целые ряды новехоньких мягких игрушек, над ними воздушные шары. Словно витрина магазина. Но, присмотревшись, пугаешься. «Любим, помним, скорбим» - надпись на шарике опускает с небес на землю. Повсюду снуют пожарные, у которых от копоти на лице видны только глаза.

Одна из новостей следующего дня после трагедии - торговый центр снесутФото: Виктория МИНАЕВА

Позади «Зимней вишни» - совсем другая картина. Стены в черных пятнах от копоти, разбитые окна, из которых выбрасывают обгорелые ненужные вещи. Впрочем, уже не разобрать - обрывки ли это одежды, кусок мебели или еще что-то. На задворках ТЦ расположилась местная школа № 7. Именно тут организовали штаб. Поставили палатки, а спортзал открыли для тех, кто потерял близких. В нем - сотрудники МЧС, МВД, волонтеры... На столах питьевая вода, бутерброды... Некоторые из взрослых к ним так ни разу и не притронулись. Не до этого, когда в ушах звенят слова: «Папа, спаси!»

- Они то отключали телефоны, то звонили, - тихо, придавленный горем, говорит Андрей Никулин. - Может, батарейка садилась, может, техника раскалилась. У меня в тот день мать приехала из Белова (город в 124 км от Кемерова. - Ред.). Вместе с внуком - ему 11 должно летом исполниться - пошли в кино... Еще сестра с ними моя была. Последние слова сестры по телефону: «Андрей, нам...»

И таких историй про последние слова, роковые совпадения - десятки. Кто-то их рассказывает психологу, кто-то - батюшке: в спортзале установили на импровизированную подставку икону, зажгли свечи. Но никому не легче. Здесь, в штабе, невыносимо тяжело - мужики рыдают, не говоря уж о женщинах.

Говорят, здание настолько опасное, что даже пожарные рискуют, работая на завалахФото: Виктория МИНАЕВА

«ОПОЗНАВАТЬ УЖЕ НЕЧЕГО»

К тому моменту, когда вошел министр МЧС Владимир Пучков, нервы были на пределе.

- Почему мы до сих пор не видим списки погибших?! - кричали обезумевшие от горя родители.

В интернете активно обсуждают тему о неком «параллельном» списке погибших, в котором якобы несколько сотен имен.

Владимир Пучков успокоил людей и предложил верить официальной статистике.

- Со слов потерпевших, нам известно о 64 погибших, 58 человек нашли, 17 опознано (на момент подписания номера опознали тела 24 погибших. - Ред.).

Опознание - отдельное испытание для родных и близких. Ибо порой это невозможно сделать - тела превратились в уголь.

ЧП в "Зимней вишне" стало страшным горем для всего КемероваФото: Виктория МИНАЕВА

- Я сегодня подхожу к одному пожарному. Он говорит: «Ты - отец?» - «Да», - говорю. - «Крепись, мужик, опознавать уже нечего», - рассказывает «КП» отец погибших детей Эдуард Ковалевский. У него в огне сгорели десятилетний Егор и пятилетняя Света.

Сам он рисковал жизнью, пытаясь найти детей. Закрывая рот тряпкой, бегал в дыму полыхающего торгового центра, пока оттуда не выволокли пожарные.

Но не каждому, правда, удавалось ворваться внутрь - спасатели не пускали на верную гибель. Теперь тоже ругают: «Не спасли сами, и нам не дали». И кто знает: дай волю рвущимся в огонь родителям - жертв, может, оказалось больше.

Варианты расположения очага возгарания на 4-м этаже ТРЦ "Зимняя вишня".Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОЧЕМУ ОТРЕЗАЛИ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ

После трагедии пошел вал возмущения убитых горем родителей и родственников пострадавших: двери запасных выходов были заблокированы - у детей и взрослых просто не было шансов на спасение… У одной из закрытых дверей нашли пятнадцать трупов! И вчера к вечеру эта информация подтвердилась! Следственный комитет РФ сообщил, что пожарные выходы действительно были заблокированы.

- Сотрудник ЧОПа отключил систему оповещения, получив сигнал о пожаре, - Следственный комитет РФ рассказал первые результаты расследования уголовного дела, возбужденного после гибели людей в «Зимней вишне».

Почему охранник лишил людей малейшего шанса на спасение?

Начнем с того, что система охранно-пожарной сигнализации в общем-то типична и устроена примерно одинаково в любом торговом центре всех городов. Изначально пожарные выходы, а их несколько, заблокированы. Но если начинается пожар, срабатывает система оповещения и пожаротушения - и с дверей автоматически снимается блокировка. Так что с ключами никто из сотрудников не бегает. То есть, отключив сигнализацию, он заблокировал и двери.

Следственный комитет РФ сообщил, что пожарные выходы действительно были заблокированы. Фото: Александра Иноземцева

- Если происходит задымление, должен сработать извещатель, - рассказывает «КП» специалист с многолетним опытом установки и обслуживания охранно-пожарных систем Алексей Ладыненко из Красноярска. - После этого тревога проходит на пульт охраны, но не сразу «тревога: пожар», а «тревога: внимание, пожар». То есть система предупреждает охранника о том, что где-то, возможно, возгорание.

И шум поднимается дай боже!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644452" frameborder="0"></iframe> Как горел торговый комплекс в Кемерово.Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в торговом центре

Тот самый охранник «Зимней вишни», как говорят следователи, услышав этот дикий вой, и отключил оповещение. Система замолчала.

Тут и произошел сбой. Если не отключать систему, то дальнейший ход событий такой: должна включиться система оповещения, должны разблокироваться все двери, остановиться все лифты и эскалаторы, если они есть, автоматически включиться пожаротушение. Должна автоматически выключиться приточная вентиляция и автоматически включиться вентиляция на дымоудаление.

По последним данным, погибли 64 человек. Кроме того, в больницы города с ожогами, отравлением газом и различнымии травмами попали 48 пострадавшихФото: Виктория МИНАЕВА

Пока эта версия отрабатывается. Сотрудник ЧОПа задержан и дает показания. По неофициальным данным, он решил, что произошел очередной сбой системы, которых было несколько за последние полгода. Продавцы каждый раз поднимали скандал из-за утерянной выгоды.

Уже задержали и допросили технического директора компании - собственника здания, арендатора помещения, в котором мог находиться эпицентр возгорания, сотрудника и руководителя организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о грубейших нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе. В ближайшее время криминалисты центрального аппарата приступят к осмотру места происшествия с применением cпециальной техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644553" frameborder="0"></iframe> Почему в ТЦ «Зимняя вишня» столько жертв.Число погибших и пропавших без вести на пожаре в Кемерово исчисляется десятками. И ясно, что жертв будет еще больше. Называем основные причины массовой гибели людей

ВОПРОС ДНЯ

Ну хоть эта беда нас чему-то научит?

Антон ГОРЕЛКИН, депутат Госдумы от Кемеровской области:

- Мы все должны сделать выводы. И про коррупцию, которая убивает. И про то, что нельзя бросать детей в опасности. Но уже видно, что из трагедии «Хромой лошади» выводов не сделали.

Иосиф КОБЗОН, народный артист СССР:

- Я отправил на имя Тулеева телеграмму соболезнования. Это несчастье касается не только Кузбасса - всей России. Ну что это такое - все аварийные выходы были закрыты? Противопожарные средства были перекрыты… Но запрещать развлекательные центры я бы не стал. Наоборот, нужно их открывать для наших детей. Но они должны быть под контролем.

Сергей ШАРГУНОВ, писатель:

- Очень больно. Если не наказать жестко всех виновных (не стрелочников) и не защитить страну от повторения подобного кошмара - нет нам прощения.

Виктор АЛКСНИС, политик:

- Эта трагедия нас ничему не научит, поскольку в основу нынешней жизни положен лозунг: «Обогащайтесь!». Обогащайтесь любой ценой, даже за счет жизней и здоровья людей.

Сергей ГАВРИЛОВ, политтехнолог:

- Сейчас повально проверят ТЦ по всей стране. А почему одновременно не проверить кинотеатры, музеи, концертные залы?

Андрей ПОЖИДАЕВ, начальник добровольной пожарной охраны:

- Я был в кино с ребенком, когда зазвучала сигнализация. Если б нам не сказали, что она учебная, мы бы оттуда вышли. Главное - относиться к этому серьезно.

Евгений КАРОН, выживший в пожаре в самарском УВД в 1999 году:

- Если не будут проводиться постоянные тренировки с персоналом этих ТЦ, риск возрастает. Они должны направлять посетителей.

Сергей ТИЗИК, гендиректор ООО «ТОП-ЛОК»:

- По нормативам везде должны быть эвакуационные выходы, открывающиеся без ключей. Но дабы ничего не украли они всегда закрыты наглухо.

ПАМЯТЬ

Вспомним всех поименно: Список и фото погибших при пожаре в Кемерово

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы умоляли открыть этот чертов кинотеатр. Но никто не пришел на помощь». Многодетный отец потерял в кемеровской трагедии трех детей, жену и сестру

Игорь Востриков считает, что запертых в кинозале людей можно было спасти

Кемеровский бизнесмен Игорь Востриков потерял на пожаре в «Зимней вишне» трех своих детей: семилетнюю Анну, пятилетнего Артема и двухлетнего Романа - а еще жену Елену и сестру Алену. Все они были в кинотеатре, как раз в том зале, где по непонятной причине оказались закрыты снаружи двери. (подробности)

«Бедные дети звонили родителям: «Мы горим! Мы горим! Мы не можем выйти», а помочь им никто не мог»: родственница Амана Тулеева рассказала об огненной ловушке в ТЦ «Зимняя вишня»

Поселок Трещевский Кемеровской области выглядит вымершим. На улицах - ни души, многие прильнули к экранам телевизора, но все равно не знают верить ли новостям. А кто смог, тот уехал в областной центр. Там на месте трагедии ищут ответ на главный вопрос - кто бросил детей из 5А в огненной ловушке в злополучной «Зимней вишне». В Трещевском всего одна школа. И на самом деле всего один 5 класс (подробности)

"Мы 40 минут кричали с крыши, никто не приходил". Спасенная на пожаре в Кемерово рассказала об эвакуации

В кемеровских больницах сейчас находятся десятки пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». У большинства из них легкое отравление дымом, случаи ожогов единичны.

Жительница Кемерова Любовь Васенко была в момент пожара на четвертом этаже ТЦ в бассейне. К врачам она обратилась не сразу, а уже из дома, когда ей резко стало плохо (подробности)

«Передайте маме, что я ее любила»! Дети звонили близким из охваченного пламенем кемеровского ТЦ

В кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пожар. И там заперта группа школьников в кинотеатре. Сразу после начала пожара они стали звонить своим близким и прощаться с ними. (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как весь Кемерово поднялся на помощь после пожара в ТЦ: Люди несут еду, воду и теплые вещи для спасателей и семей погибших

Вереницы машин подъезжают к школе, что рядом с «Зимней вишней». В ней расположен штаб. Люди, простые жители города, везут продукты, теплые вещи, лопаты для разгребания завалов. С уверенностью, что все пригодится если не МЧСникам, то родственникам погибших и пропавших (подробности)

Как помочь пострадавшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Рассказываем, куда можно перечислить деньги и где сдать кровь, чтобы поддержать и помочь семьям погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове (подробности)

КСТАТИ

СКР: охранник ТЦ в Кемерове отключил систему оповещения после сигнала о пожаре

Кроме того, следователи выяснили, что пожарные выходы в торговом центре были заблокированы (подробности)