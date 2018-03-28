СЕГОДНЯ 17:21 2018-03-28T17:26:31+03:00

О том, что не работала сигнализация подтверждают и очевидцы трагедии Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Еще один из главных вопросов, который волнует людей после ужасной трагедии, почему в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове не работала сигнализация?

Как выяснило следствие, пожарная сигнализация там не работала еще с 19 марта! Отключилась, и никто не занимался, не выяснял, почему она не исправна. Получается, администрация торгового центра знала, что сигнализация не работает, но не торопилась исправлять эту ситуацию. Почему? Это сейчас выясняет следственный комитет.

Второй момент: почему во время пожара охранник не нажал тревожную кнопку оповещения? Есть такая на посту, и она, в отличие от сигнализации, работала. Так вот когда надо было нажать эту кнопку, когда было уже понятно, что начался пожар, охранник не включил систему оповещения. По непонятным причинам не включил.

- Да, и мы не можем дать разумного объяснения, - сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. - Он не может объяснить этот чоповец, какой-то совершенно неподготовленный человек.

Охранник Сергей Антюшин в помещении судаФото: Алексей ИВАНОВ

Следователи назвали имя этого охранника: 31-летний Сергей Антюшин. Считается, что именно он не нажал тревожную кнопку, которая была исправна. Есть версия, что сигналка частенько срабатывала ложно. И ее сирена порядком надоела не только охранникам, но и продавцам, а вернее - посетителям ТЦ, которые жаловались и уходили из магазинов. Вот Антюшин и вырубил механизм.

О том, что не работала сигнализация подтверждают и очевидцы трагедии.

- Не работали ни сигнализация, ни противопожарные распрыскиватели. Если бы люди раньше услышали звук! Мы находились в торговом центре и поняли, что что-то не так, только после звонков детей. Время было потеряно, - рассказала Татьяна, мама погибшей пятиклассницы Вероники.

Объясним, что система охранно-пожарной сигнализации в общем-то типична и устроена примерно одинаково в любом торговом центре всех городов. Изначально пожарные выходы, а их несколько, заблокированы. Но если начинается пожар, срабатывает система оповещения и пожаротушения - и с дверей автоматически снимается блокировка. Так что с ключами никто из сотрудников не бегает.

- Если происходит задымление, должен сработать извещатель, - рассказывает «КП» специалист с многолетним опытом установки и обслуживания охранно-пожарных систем Алексей Ладыненко. - После этого тревога проходит на пульт охраны. То есть система предупреждает охранника о том, что где-то начался пожар.

В этот момент шум поднимается дай боже!

Но система, как мы объяснили выше, молчала.

Тут и произошел сбой. Если не отключать систему, то дальнейший ход событий такой: должна включиться система оповещения, должны разблокироваться все двери, остановиться все лифты и эскалаторы, если они есть, автоматически включиться пожаротушение. Должна автоматически выключиться приточная вентиляция и автоматически включиться вентиляция на дымоудаление.

Но cистема безопасности в Торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове фактически была брошена.

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