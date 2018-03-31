2018-03-31T16:35:22+03:00
В мире

МВД Великобритании объяснило досмотр российского самолета

В Соединенном Королевстве назвали проверку лайнера «рутинной процедурой» для пограничников
Дарья ИВАШКИНА
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Министр безопасности Великобритании Бен УоллесМинистр безопасности Великобритании Бен УоллесФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В министерстве безопасности Великобритании объяснили досмотр российского самолета в Лондоне. По словам главы ведомства Бена Уоллеса, проверка лайнеров в аэропорту Хитроу является «рутинной процедурой» для пограничников.

«Это рутинная процедура для пограничной службы - провести обыск самолета для защиты Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики, или огнестрельное оружие», - цитирует чиновника телеканал Sky News.

При этом Уоллес подчеркнул, что после проверки воздушному судну авиакомпании «Аэрофлот» было разрешено продолжить путь по маршруту следования.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 30 марта, британские пограничники и таможенники провели досмотр российского самолета, который прибыл в аэропорт Хитроу. Однако причин проверки они не раскрыли и отказались составлять необходимый в таких случаях акт.

В связи со случившимся в Минтрансе РФ пообещали предпринять аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков, если Лондон не объяснит причины своей проверки.

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