Минтранс пригрозил ответом на досмотр российского самолета в Лондоне

СЕГОДНЯ 14:42 2018-03-31T14:42:32+03:00

В ведомстве пообещали предпринять аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков, если Великобритания не объяснит причины проверки в Хитроу

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В субботу, 31 марта, Минтранс России прокомментировал инцидент с российским самолетом в Лондоне.

В ведомстве пригрозили Великобритании аналогичными действиями в отношении британских авиаперевозчиков в том случае, если Соединенное Королевство не объяснит причины досмотра лайнера авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Хитроу.

«В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета как неправомерные, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», - говорится в сообщении , размещенном на сайте Минтранса.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 30 марта, британские пограничники и таможенники провели осмотр российского воздушного судна в Хитроу, заставив членов экипажа покинуть самолет. Однако причин досмотра они не раскрыли и отказались составлять необходимый в таких случаях акт. Во время проверки в кабине пилотов остался лишь командир лайнера Виталий Митрофанов.