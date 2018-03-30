СМИ: британская полиция досматривает российский самолет в Лондоне

СЕГОДНЯ 21:06 2018-03-30T21:12:29+03:00

При этом причины своих действий правоохранители не объясняют

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В пятницу, 30 марта, стало известно о беспричинном досмотре российского самолета А321 в аэропорту Лондона.

Как рассказал журналистам информированный источник, после того как воздушное судно, прилетевшее из Москвы, покинули все пассажиры, на его борт поднялись британские полицейские и объявили о своем намерении осмотреть лайнер. При этом они потребовали от экипажа покинуть салон самолета. Однако члены экипажа A321 отказались выполнять требование правоохранителей, объяснив им, что никто не имеет права досматривать без них лайнер.

Затем же, по словам источника, британские стражи порядка все-таки заставили выйти из самолета бортпроводников. «Пилоты продолжают настаивать на своем присутствии на борту. Между тем полицейские начали досмотр самолета, причины они не объясняют. При этом также настаивают на досмотре всего экипажа», - сказал собеседник «Интерфакса».

Отметим, в последнее время российско-британские отношения переживают не лучшие времена. Так, 14 марта власти Соединенного Королевства объявили о высылке 23 российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов с РФ.