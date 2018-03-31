2018-03-31T17:54:46+03:00
В мире

Турция призвала Францию отказаться от отправки своих войск в Сирию

В Анкаре подчеркнули, что у Парижа нет никаких оснований отправлять своих солдат в арабскую республику
Дарья ИВАШКИНА
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Турция призвала Францию отказаться от отправки своих войск в СириюТурция призвала Францию отказаться от отправки своих войск в СириюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Турции прокомментировали планы французских властей отправить войска в Сирию. Как заявил министр обороны республики Нуреттин Джаникли, возможная отправка французского воинского контингента в арабскую республику может быть расценена как попытка оккупации сирийской земли.

По словам глава турецкого военного ведомства, у Парижа нет никаких оснований отправлять своих солдат в САР, так как боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) больше не представляют угрозы.

«Если Франция попытается дислоцировать на север Сирии свой контингент, то это станет незаконным шагом в рамках норм международного права. Такие действия Франции могут быть расценены в качестве попытки оккупации земли Сирии», - приводит слова Джаникли агентство Anadolu.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении отправить войска для помощи курдам в Манбидже на севере Сирии.

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