Макрон заверил «Сирийские демократические силы» в поддержке Франции

СЕГОДНЯ 01:31 2018-03-30T01:31:16+03:00

Президент пообещал содействие в установлении диалога между СДС и Турцией

Изменить размер текста: A A

Франция поддерживает альянс сил вооруженной оппозиции «Сирийские демократические силы» (СДС). Об этом заявил президент Пятой республики Эмманюэль Макрон в четверг во время встречи с делегацией представителей арабского и курдского населения в Париже.

По данным пресс-службы Елисейского дворца, глава государства напомнил, что после принятия Советом Безопасности резолюции 2401 Франция ясно выразила свою озабоченность ситуацией в районе Африна и потребовала обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи мирному населению.

«Он заверил СДС в их поддержке Францией, в особенности, что касается стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии», - говорится заявлении пресс-службы президента.

Макрон отметил, что необходимо «не допустить любого возрождения террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ)». Он также выразил готовность содействовать в установлении диалога между СДС и Турцией, передает ТАСС.

СДС включает в себя курдские отряды народной самообороны, различные арабские оппозиционные группы, а также ассирийские, армянские и туркменские отряды. Альянс называет свой главной целью – уничтожение ИГ.