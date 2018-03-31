С генконсульства США в Санкт-Петербурге сняли американский флаг

СЕГОДНЯ 20:39 2018-03-31T20:39:55+03:00

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В субботу, 31 марта, американские дипломаты спустили флаг США со здания генконсульства Соединенных Штатов, расположенного на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге.

Как стало известно, около 19:25 мск двое сотрудников дипломатической миссии вышли на балкон третьего этажа и сняли флаг.

Стоит отметить, что американцы должны покинуть здание консульства не позднее 31 марта. В связи с этим дипломаты весь день упаковывали и перевозили документы и технику, передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 марта Вашингтон заявил о высылке 60 «российских разведчиков» - 48 сотрудников диппредставительств нашей страны и еще 12 сотрудников миссии ООН, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. В ответ Москва объявила персонами нон грата 60 американских дипломатических сотрудников и закрыла консульство США в Санкт- Петербурге.