Лавров: Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:21 2018-03-29T21:25:50+03:00

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В четверг вечером глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах в отношении США, высылающих 60 российских дипломатов и закрывающих наше генкосульство в Сиэтле.

- Ответные меры в отношении США включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование генкосульства США в Санкт-Петербурге, - заявил министр.

Посол США в РФ Джон Хантсман вечером был вызван на Смоленскую площадь, где ему вручили соответствующую ноту. В отношении других западных стран, выславших российских дипломатов, будут также приняты зеркальные меры.

- Мы хотим не просто реагировать на абсолютно неприемлемые действия, которые принимаются под жесточайшим давлением Британии и США под предлогом дела Скрипалей. Наконец, нам сообщили о состоянии здоровья хотя бы Юлии Скрипаль - она идет на поправку. Мы опять потребовали, чтобы нам обеспечили доступ к ней как к российской гражданке. Мы не будем просто реактивно реагировать на то, что делает в отношении нас англо-саксонское звено, заставляя всех следовать антироссийским курсом. Мы хотим установить истину, - заключил Лавров.

Напомним, ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о высылке из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН. А также решено было закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

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