МИД РФ: в ДТП в Польше пострадали восемь российских туристов

СЕГОДНЯ 16:33 2018-04-01T16:33:31+03:00

‍Как отметили в дипведомстве, одна наша соотечественница до сих пор остается в больнице

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 1 апреля, в МИД России сообщили подробности ДТП, случившегося в минувшую субботу в Польше. Как отметили в дипведомстве, 31 марта около 10:00 автобус с 31 российским туристом из Санкт-Петербурга, Москвы и Арзамаса перевернулся в районе населенного пункта Добромеж.

В результате аварии, по данным министерства иностранных дел нашей страны, пострадали восемь наших соотечественников. Причем всем им была оперативно оказана медицинская помощь. В настоящее же время в больнице остается одна женщина, а все остальные россияне возвращаются на родину.

«Одна туристка остается в специализированной польской клинике под наблюдением квалифицированных врачей. Остальные россияне возвращаются домой», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ. При этом там подчеркивается, что генеральное консульство России в польской Познани «находится в контакте с родственниками пострадавшей и совместно с местными властями принимает все необходимые меры».

Напомним, о ДТП в Польше стало известно еще в субботу. Однако тогда сообщалось, что в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 11 человек, в том числе и водитель.