Папа Римский Франциск воззвал к миру во всем мире

СЕГОДНЯ 18:23 2018-04-01T18:23:23+03:00

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В воскресенье, 1 апреля, Папа Римский Франциск выступил с традиционным пасхальным обращением к пастве. В частности, в своем послании «Граду и миру» он пожелал мира Украине, странам Ближнего Востока и Африки, при этом он отдельно обратился к участникам сирийского конфликта с призывом прекратить «резню».

Также понтифик призвал руководство Корейского полуострова к диалогу и напомнил о социальных проблемах стран Латинской Америки. «К плодам диалога мы взываем для Корейского полуострова, чтобы процесс переговоров продвигал вперед гармонию и примирение региона», - цитирует Франциска Catholic news agency.

Напомним, 1 апреля в мире отмечается католическая Пасха. Православные же христиане, как сообщал сайт kp.ru, отмечают в это воскресенье один из основных своих праздников - Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное воскресенье.