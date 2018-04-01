2018-04-01T21:56:11+03:00
Звезды

Открытием года на «Нике» стал режиссер фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

Награду Александру Ханту вручил экс-министр финансов России Алексей Кудрин
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Режиссер Александр Хант. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССРежиссер Александр Хант. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Изменить размер текста:

В воскресенье, 1 апреля, в московском «Вегас сити холле» проходит церемония награждения лауреатов российской кинопремии «Ника».

В частности, уже известен победитель в номинации «Открытие года». Им стал режиссер фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александр Хант. Награду дебютанту вручил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, при этом экс-министр финансов заметил, что многие из тех, кто побеждал в данной номинации, «становились великими».

Сам Хант признался, что не ожидал такого успеха и пообещал и дальше удивлять. «Честно говоря, я думал, что победит Кантемир Балагов, болел за него. Но это очень здорово, я благодарен, дорогу молодым, мы будем удивлять вас, ждите», - цитирует режиссера ТАСС.

Напомним, 6 марта стали известны номинанты на Гран-при российской кинопремии «Ника». Лидером по числу номинаций стал фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова. Эта лента вместе с «Нелюбовью» Андрея Звягинцева, «Холодным танго» Павла Чухрая, «Салютом-7» Клима Шипенко, «Теснотой» Кантемира Балагова и картиной «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» претендуют на звание лучшей картины года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МЧС: сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» была переведена в режим ручного управления
Гидрометцентр: к Пасхе в Москве потеплеет до +15 градусов
Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Эрдоган назвал Нетаньяху «террористом»
МИД РФ опубликовал 13 вопросов к ОЗХО по делу Скрипаля
Трамп пригрозил Мексике разрывом соглашения НАФТА из-за наркотрафика
Цивилев провел первое совещание в новой должности
Эрдоган сообщил о ликвидации 3,8 тысячи террористов в Африне
Кемеровчанин Игорь Востриков простил Цивилева за фразу о «пиаре на трагедии»
Во Львове радикалы подожгли польский автобус
Папа Римский Франциск воззвал к миру во всем мире
Роскачество: пятая часть коньяка в РФ является подделкой
Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне
Путин внес в Госдуму законопроект о контроле в сфере противодействия коррупции
Появилось видео давки на лестнице во время пожара в «Зимней вишне»
МИД РФ: в ДТП в Польше пострадали восемь российских туристов
Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс
СМИ: В подконтрольной группе «Сумма» компании ЯТЭК прошли обыски
Посол РФ допускает, что «дело Скрипалей» было провокацией британских спецслужб
Таджикская Somon Air приостановила полеты в Россию по некоторым направлениям