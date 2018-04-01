Открытием года на «Нике» стал режиссер фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

СЕГОДНЯ 21:56 2018-04-01T21:56:11+03:00

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В воскресенье, 1 апреля, в московском «Вегас сити холле» проходит церемония награждения лауреатов российской кинопремии «Ника».

В частности, уже известен победитель в номинации «Открытие года». Им стал режиссер фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александр Хант. Награду дебютанту вручил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, при этом экс-министр финансов заметил, что многие из тех, кто побеждал в данной номинации, «становились великими».

Сам Хант признался, что не ожидал такого успеха и пообещал и дальше удивлять. «Честно говоря, я думал, что победит Кантемир Балагов, болел за него. Но это очень здорово, я благодарен, дорогу молодым, мы будем удивлять вас, ждите», - цитирует режиссера ТАСС.

Напомним, 6 марта стали известны номинанты на Гран-при российской кинопремии «Ника». Лидером по числу номинаций стал фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова. Эта лента вместе с «Нелюбовью» Андрея Звягинцева, «Холодным танго» Павла Чухрая, «Салютом-7» Клима Шипенко, «Теснотой» Кантемира Балагова и картиной «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» претендуют на звание лучшей картины года.