МЧС: сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» была переведена в режим ручного управления

СЕГОДНЯ 22:17 2018-04-01T22:17:05+03:00

Охранник же, по предварительным данным, даже не потрудился оповестить спасателей о ЧП

Изменить размер текста: A A

В МЧС России сообщили, что сигнализация в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове была переведена в ручной режим управления. Как предположил директор департамента надзорной и профилактической деятельности спасательного ведомства Ринат Еникеев, после того, как сигнализация начала давать сбои, ее отключили, переведя в ручной режим. В связи с этим 25 марта сигнал о пожаре поступил к охраннику на пульт на первом этаже.

По словам Еникеева, если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то сразу бы включились системы пожаротушения и дымоудаления, лифты опустились бы на первый этаж, эскалаторы переключились на спуск, а двери эвакуационных выходов были бы разблокированы.

Однако так как сигнализация была на ручном управлении, то охранник должен был сам нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. «Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре», - сказал Еникеев в интервью «Российской газете».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел страшный пожар. Его площадь составила 1500 квадратных метров. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.