Хакеры украли данные банковских карт более 5 миллионов граждан США

СЕГОДНЯ 01:53 2018-04-02T02:20:31+03:00

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Деньги американцев в опасности: хакеры похитили данные владельцев более пяти миллионов банковских карт, которыми они пользовались при оплате своих покупок в интернет-магазинах старейшей в США торговой компании Hudson's Bay Company (HBC), сообщает телеканал CNN.

Эту информацию в компании подтвердили, заверив своих клиентов, что они не станут жертвами сетевых мошенников, специалисты HBC уже выявили проблему и стараются свести к минимуму возможные последствия взлома, ведется расследование. Представители фирмы пообещали бесплатно защитить личные данные покупателей, но на всякий случай посоветовали проверить состояние своих счетов в банках.

«Нет признаков того, что эта проблема отразилась на торговле нашей компании в интернете, а также на ее платформах Hudson's Bay, Home Outfitters или HBC Europe», - цитирует телеканал заявление НВС.

Как уже писал сайт kp.ru, хакеры довольно часто взламывают сети различных американских компаний, соцсетей и госучреждений, а несколько лет назад даже похитили и обнародовали личные данные директора Секретной службы США.

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Житель штата Огайо Филипп Дурачински был арестован и обвинен по 16 пунктам в 13-летней слежке за пользователями интернета. По версии следствия, 28-летний мужчина похитил личные данные тысяч людей и дистанционно контролировал их устройства, что позволило ему слушать сообщения, просматривать фотографии и поисковые запросы (подробности).

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