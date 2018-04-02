"Уральские авиалинии" начали возвращать деньги за отмененные рейсы в Таджикистан

СЕГОДНЯ 10:06 2018-04-02T10:06:35+03:00

Ранее стало известно, что со 2 апреля Таджикистан отзывает ряд разрешения на полеты у четырех российских авиаперевозчиков

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 2 апреля, российская авиакомпания "Уральские авиалинии" начала возврат денег за проданные билеты на рейсы в Таджикистан, которые были отменены.

"Сегодня мы начали возвращать деньги за отмененные рейсы в Таджикистан", - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, ранее стало известно, что со 2 апреля Таджикистан отзывает некоторые разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд у российских авиакомпаний "Уральские авиалинии", UTair, "Сибирь", "Северный ветер". Сообщалось, что мера коснется 11 маршрутов между странами.

Как заявил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, из-за возникшего конфликта Россия может потерять до 30% рейсов из Таджикистана. По его словам, заявки "Уральских авиалиний" на выполнение полетов в летний сезон 2018 года были поданы в соответствии с требованиями за 50 дней до начала выполнения полетов.

В ночь с 24 на 25 марта, при переходе на летнее расписание, авиационные власти Таджикистана на 30% сократили количество рейсов без предварительного предупреждения, передает ТАСС.