Береговая охрана Греции спасла попавшую в шторм лодку с 58 мигрантами

СЕГОДНЯ 15:26 2018-04-02T15:26:36+03:00

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Сотрудники береговой охраны Греции спасли 58 нелегальных мигрантов, лодка которых попала в сильный шторм у берегов северной части греческого острова Самос. К настоящему моменту судно было отбуксировано к побережью.

Уточняется, что мигранты сами подали сигнал бедствия, на который среагировали береговые спасатели. Между тем, как сообщает агентство АР со ссылкой на греческие власти, всего за четыре последних дня на территорию страны нелегально прибыли более 350 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте у берегов острова Агатониси потерпела крушение другая лодка с мигрантами, следовавшими из Турции. В результате погибли не менее 14 человек, среди которых несколько женщин и четверо детей.

Такие инциденты стали довольно обычным явлением в Европе в последние годы, поскольку многие люди бегут из стран, охваченных войнами и бедностью.