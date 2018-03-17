Лодка с мигрантами затонула у берегов Греции: погибли 14 человек

СЕГОДНЯ 15:27 2018-03-17T15:27:30+03:00

Беженцы, среди которых были женщины и дети, направлялись в республику из Турции

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По меньшей мере 14 мигрантов погибли в результате опрокидывания деревянной лодки у берегов Греции в Эгейском море. Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 17 марта.

Тела жертв крушения обнаружили у берегов греческого острова Агатониси. Среди погибших значатся, в том числе, несколько женщин и четверо детей.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на местные правоохранительные органы, всего в лодке находились около 20 человек. Все они направлялись в Грецию из Турции.

В настоящий момент на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция.

Стоит отметить, что крушения лодок с мигрантами на борту происходят в европейских водах довольно часто. Люди семьями бегут из охваченных войной и бедностью стран в поисках мирной жизни, однако многие из них так и не добираются до Европы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что один из таких трагических случаев произошел в начале прошлого года у берегов Ливии. Тогда погибли более ста человек.