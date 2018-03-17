Лодка с мигрантами затонула у берегов Греции: погибли 14 человек
По меньшей мере 14 мигрантов погибли в результате опрокидывания деревянной лодки у берегов Греции в Эгейском море. Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 17 марта.
Тела жертв крушения обнаружили у берегов греческого острова Агатониси. Среди погибших значатся, в том числе, несколько женщин и четверо детей.
Как сообщает агентство AFP со ссылкой на местные правоохранительные органы, всего в лодке находились около 20 человек. Все они направлялись в Грецию из Турции.
В настоящий момент на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция.
Стоит отметить, что крушения лодок с мигрантами на борту происходят в европейских водах довольно часто. Люди семьями бегут из охваченных войной и бедностью стран в поисках мирной жизни, однако многие из них так и не добираются до Европы.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что один из таких трагических случаев произошел в начале прошлого года у берегов Ливии. Тогда погибли более ста человек.