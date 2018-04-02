Лавров обвинил Запад в «откровенной лжи» по «делу Скрипаля»

СЕГОДНЯ 18:35 2018-04-02T18:35:52+03:00

Великобритания, США и их союзники отбросили все приличия, считает глава МИД РФ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в «откровенной лжи и дезинформации» по «делу Скрипаля». По мнению министра, главы иностранных МИД отбросили все приличия.

«Сейчас, по-моему, наши западные партнеры, имею в виду, прежде всего, Великобританию, США и несколько стран, слепо за ними следующих, отбросили все приличия, прибегают к откровенной лжи и дезинформации. Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно», - сказал Лавров на пресс-конференциипосле встречи главой МИД Бангладеша.

Лавров подчеркнул, что любые обвинения надо подтверждать фактами, чего Запад не делает. Потому ЕС, США, а также идущие у них на поводу страны «начинают срывать зло на дипломатах».

Глава МИД РФ также отметил, что в дипломатии есть принцип взаимности, и он будет принименяться последовательно. «Кто первый начал, тот должен и остановиться», - заявил Лавров.

Напомним, западные страны заявили о высылке больше ста российских дипломатов из своих стран. РФ решила ответить аналогично, сообщает сайт kp.ru.