МИД России планирует выслать еще более 50 британских дипломатов

СЕГОДНЯ 13:23 2018-03-31T13:23:46+03:00

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Более 50 британских дипломатов должны будут покинуть территорию России, не считая тех 23 человек, о высылке которых было объявлено ранее. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что ранее российские власти просили Великобританию уравнять численность сотрудников в обеих дипмиссиях.

"Мы просили о паритете. У британцев на 50 дипломатов больше, чем у русских", — цитирует агентство Reuters Захарову.

Между тем, на уточняющий вопрос о том, должен ли Лондон вернуть на родину именно столько сотрудников дипмиссии, представитель МИД ответила отрицательно: "чуть больше 50".

Напомним, что взаимное выдворение дипломатов началось с действий Великобритании. В марте этого года Лондон выслал из королевства 23 сотрудников российской дипмиссии, в ответ Москва приняла зеркальные меры.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что теперь власти Великобритании рассматривают возможность закрытия торгпредства РФ в британской столице, где, по их словам, работают "шпионы".