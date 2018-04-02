Скончалась бывшая жена экс-президента ЮАР Нельсона Манделы

СЕГОДНЯ 19:02 2018-04-02T19:02:02+03:00

С начала года активистка борьбы с апартеидом проходила лечение в больнице

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Бывшая жена экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Винни Мандела умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщил ее родственник Виктор Дламини. Винни находилась в больнице с начала года.

«Она умерла после продолжительной болезни, из-за которой находилась в больнице с начала года», - рассказал Reuters Дламини.

В СМИ писали, что Винни лечилась от почечной инфекции. Представитель семьи говорит, что Мандела умерла в кругу родных и близких.

Винни Мандела активно боролась против апартеида, в 1993 году возглавила Африканский национальный конгресс женщин, с 1994 по 2003 годы заседала в парламенте. Подала в отставку после обвинения ее в коррупции. Винни якобы подписывала документы от имени Женской лиги. Которые позволяли получать банковские ссуды фиктивным сотрудникам, в том числе и дочери Манделы Зинзи.

Замуж за Нельсона Винни Мандела вышла в 1958 году и пробыла в браке с ним до 1996 года. Нельсон умер в 2013 году в возрасте 95 лет, пишет сайт kp.ru.