2018-04-02T19:08:04+03:00
В мире

Госдума подготовила заявление, осуждающее Латвию за введение губительной для нацменьшинств языковой реформы

Российские парламентарии заявили о нарушении прибалтийской республикой собственной Конституции, а также нескольких международных конвенций и договоров
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Запрет учится на русском языке в Латвии грозит неграмотностью и потерей национальной идентичности половине населения страныЗапрет учится на русском языке в Латвии грозит неграмотностью и потерей национальной идентичности половине населения страныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Госдума не собирается сидеть сложа руки, когда русскоязычному населению, проживающему в Латвии запрещают получать образование на родном языке. Что, в свою очередь, грозит неграмотностью и потерей национальной идентичности.

Депутаты нижней палаты российского парламента подготовили заявление в котором решительно осуждают исключение русского языка из школ в Латвии, и намерены добиваться отмены старта языковой реформы в прибалтийской республике, который сегодня, 2 апреля, анонсировал президент страны Раймондас Вейонис.

«Государственная Дума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской Республики, предусмотренных ФЗ от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах», — отмечается в заявлении, которое распространило ФАН.

Кроме того, как считают в Госдуме, действия Риги сводит на нет Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенцию о правах ребенка, Рамочную конвенцию о защите нацменьшинств, а также конституцию Латвии, которая гарантирует сохранность родных языков населяющих страну народов, включая русский язык.

Российские депутаты призвали парламентариев всех стран мира, и Евросоюза в особенности, осудить действия Латвии в отношении нацменьшинств и объединить усилия для торжества справедливости.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 2 апреля президент Латвии Раймондас Вейонич подписал указ об преподавании в латвийских школах исключительно на латышском языке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сирийские ополченцы обстреляли американскую военную базу в провинции Ракка
Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно отказаться от авиаперевозок
Семеро американских военных устроили драку в ночном клубе Румынии
ЦБ создаст фонд «плохих долгов» на базе банка «Траст»
Скончалась бывшая жена экс-президента ЮАР Нельсона Манделы
Россия и Абхазия начали совместные военно-тактические учения
Турция наделила проект АЭС «Аккую» статусом стратегической инвестиции
Встреча Путина и Трампа в Вашингтоне: Белый дом подтвердил, что американский лидер пригласил российского президента в США
Лавров обвинил Запад в «откровенной лжи» по «делу Скрипаля»
Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на президентских выборах в Египте
Путин примет участие в церемонии начала строительства АЭС «Аккую» в Турции
Медведев выступил за публикацию тарифов на жилищные услуги
Томаты и С-400: В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана
Йог из России разбился насмерть, упав со скалы в Индии