Путин обсудил Сирию и Ближний Восток с президентом Египта
В преддверии трехстороннего саммита России, Турции и Ирана, президент Владимир Путин обсудил по телефону со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси ситуацию на Ближнем Востоке в целом, и в Сирии – в частности. Об этом сообщает пресс-служба главы российского государства.
Отмечается, что Путин поздравил ас-Сиси с победой на прошедших в Египте президентских выборах.
«Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах, включая энергетику, промышленность и транспорт», - говорится на сайте Кремля.
Главы России и Египта также говорили о палестино-израильском конфликте и отметили «совпадение и близость позиций двух стран по всем упомянутым вопросам».
Как ранее сообщал сайт kp.ru, трехсторонний саммит России, Ирана и Турции по проблеме сирийского урегулирования пройдет 4 апреля в Стамбуле. А во вторник состоится заседание российско-турецкого Совета сотрудничества, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин.