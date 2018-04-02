Путин обсудил Сирию и Ближний Восток с президентом Египта

2 Апр 23:12 2018-04-02T23:13:24+03:00

Стороны отметили близость позиций двух стран по этим вопросам

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В преддверии трехстороннего саммита России, Турции и Ирана, президент Владимир Путин обсудил по телефону со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси ситуацию на Ближнем Востоке в целом, и в Сирии – в частности. Об этом сообщает пресс-служба главы российского государства.

Отмечается, что Путин поздравил ас-Сиси с победой на прошедших в Египте президентских выборах.

«Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах, включая энергетику, промышленность и транспорт», - говорится на сайте Кремля.

Главы России и Египта также говорили о палестино-израильском конфликте и отметили «совпадение и близость позиций двух стран по всем упомянутым вопросам».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, трехсторонний саммит России, Ирана и Турции по проблеме сирийского урегулирования пройдет 4 апреля в Стамбуле. А во вторник состоится заседание российско-турецкого Совета сотрудничества, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин.