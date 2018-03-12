2018-03-12T22:17:53+03:00
В мире

Россия, Турция и Иран проведут трехсторонний саммит в Стамбуле 4 апреля

Днем ранее, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества
Денис СУХОВ
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Вице-премьер Турции Бекир БоздагВице-премьер Турции Бекир БоздагФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия, Турция и Иран проведут трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию 4 апреля. Мероприятие пройдет с Стамбуле.

Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник вице-премьер Турции Бекир Боздаг. По его словам, днем ранее, 3 апреля, пройдет заседание российско-турецкого Совета сотрудничества, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин.

«Заседание (двустороннего российско-турецкого) Совета сотрудничества на высшем уровне пройдет 3 апреля, в нем также примет участие Путин. Затем 4 апреля в Стамбуле пройдет саммит Турция - Россия - Иран по Сирии», - заявил Боздаг.

Как сообщал сайт «КП», ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары и Москвы нет противоречий по поводу ситуации в Сирии, а все возникшие вопросы стороны обсудят на саммите в Стамбуле.

Прошлый трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по сирийской проблематике состоялся 22 ноября 2017 года в Сочи. По его итогам Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани заявили о начале качественно нового этапа урегулирования конфликта в арабской республике.

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