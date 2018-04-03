2018-04-03T00:05:59+03:00
В мире

В столкновениях в секторе Газа погибли 18 палестинцев

Власти Израиля отрицают незаконность действий своих военных
Юлия ДИВЕЕВА
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Не менее 18 человек стали жертвами столкновений в секторе Газа в минувшую пятницуНе менее 18 человек стали жертвами столкновений в секторе Газа в минувшую пятницуФото: REUTERS
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Не менее 18 палестинцев погибли при столкновении с израильскими военными в секторе Газа. Об этом сообщают власти Израиля.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. В нем также получили ранения 750 человек, передает агентство Associated Press.

В Иерусалиме отметили, что израильские военные предотвратили попытку нарушить государственную границу и обоснованно применили силу по отношению боевикам палестинского движения ХАМАС, которые, по словам представителя армии Израиля, пытались страну «втянуть в катастрофу».

Израильские власти также отрицают, что солдаты действовали незаконно, но признали, что могли быть ошибки, которые обязательно будут расследованы. Министр обороны Израиля ранее отклонил международные призывы к проведению независимого расследования.

Как сообщал сайт kp.ru, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал провести независимое и открытое расследование произошедшего в секторе Газа. Он выразил обеспокоенность возможностью ухудшения ситуации на границе с Израилем и призвал все стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут привести к обострению и без того непростой обстановки и новому кровопролитию.

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