Генсек ООН опасается ухудшения ситуации в секторе Газа

СЕГОДНЯ 07:04 2018-03-31T07:16:01+03:00

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен возможностью ухудшения ситуации в секторе Газа на границе с Израилем, поэтому он призвал все стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут привести к обострению и без того непростой обстановки и новому кровопролитию.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, беспорядки на границе еврейского государства с сектором Газа начались 30 марта после того, как тысячи палестинцев вышли на митинги, приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли. Жертвами столкновений с израильскими силовиками стали 15 палестинцев, число пострадавших превысило 1,4 тысячи человек. Чтобы не позволить митингующим пройти через пограничные укрепления, военные применили боевое оружие и слезоточивый газ. Кроме того, Армия обороны Израиля в ответ на обстрел из Газы нанесла удары по объектам движения ХАМАС на территории анклава.