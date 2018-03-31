2018-03-31T07:16:01+03:00
В мире

Генсек ООН опасается ухудшения ситуации в секторе Газа

Антониу Гутерреш призвал тщательно расследовать гибель людей в столкновениях на границе анклава с Израилем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к независимому расследованию гибели людей при столкновениях в секторе ГазаГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к независимому расследованию гибели людей при столкновениях в секторе ГазаФото: REUTERS
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен возможностью ухудшения ситуации в секторе Газа на границе с Израилем, поэтому он призвал все стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут привести к обострению и без того непростой обстановки и новому кровопролитию.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, беспорядки на границе еврейского государства с сектором Газа начались 30 марта после того, как тысячи палестинцев вышли на митинги, приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли. Жертвами столкновений с израильскими силовиками стали 15 палестинцев, число пострадавших превысило 1,4 тысячи человек. Чтобы не позволить митингующим пройти через пограничные укрепления, военные применили боевое оружие и слезоточивый газ. Кроме того, Армия обороны Израиля в ответ на обстрел из Газы нанесла удары по объектам движения ХАМАС на территории анклава.

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