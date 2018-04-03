В Сальвадоре зафиксировали мощное землетрясение

СЕГОДНЯ 04:24 2018-04-03T04:29:09+03:00

О возможных разрушениях и жертвах не сообщается

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В понедельник вечером в Сальвадоре произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает министерство окружающей среды и природных ресурсов страны

Толчки были зафиксированы у побережья департамента Сан-Висенте. По предварительным данным, их магнитуда составила 6,1. О разрушениях и жертвах пока нет информации.

В министерстве Сальвадора заверили, что угрозы цунами для этой центральноамериканской страны нет, передает РИА Новости

Как сообщал сайт kp.ru, 8 марта в акватории Тихого океана у берегов японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,5. В этот же день толчки были зафиксированы также и у берегов других стран: магнитудой 5,6 на территории Мозамбика, у берегов Индонезии - 5,7, в южном регионе Малави - 5,6 баллов, а в центральной части Папуа — Новой Гвинеи - 6,0 магнитуд. Обошлось без разрушений.