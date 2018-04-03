Адмирал объяснил необходимость передислокации Каспийской флотилии

СЕГОДНЯ 05:51 2018-04-03T05:51:51+03:00

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Расположение Каспийской флотилии в дагестанском является более удобным. Такое мнение высказал бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов, комментируя решение министра обороны России Сергея Шойгу перевести Каспийскую флотилию из Астрахани.

«Мне кажется, что и для дислокации, и для выхода кораблей, и для применения сил, в том числе и на других территориях, — это, наверно, удобнее», - пояснил он.

Комоедов считает, что решение о предислокации обсуждалось давно и теперь было осущетвлено.

«Со стратегической точки зрения там, конечно, у нас все дружественные страны, это во-первых. А во-вторых, просто переводится командный пункт и пункт управления», - цитирует слова адмирала еженедельник «Звезда».

В понедельник сайт kp.ru сообщил, что штаб и основные силы Каспийской флотилии передислоцируют из Астрахани в Каспийск. Там начата большая стройка - возводят пирсы, причалы, пункты обслуживания, жильё. Шойгу отметил, что перемещение флотилии серьезно укрепит южную границу России и значительно повысит безопасность Каспийского региона.